Calciomercato Genoa doppio colpo in vista per la squadra rossoblu | nel mirino Pessina e un grande attaccante

Il calciomercato del Genoa si infiamma con voci di un doppio colpo che potrebbe rivoluzionare la squadra rossoblù: nel mirino ci sono Colpani e Pessina del Monza, due talenti pronti a portare qualità e energia al centrocampo. Mentre il club sogna anche di rinforzare l’attacco con un grande nome, il futuro dei liguri si fa sempre più interessante. La strategia del Genoa potrebbe presto scrivere un nuovo capitolo emozionante.

Calciomercato Genoa: occhi su Colpani e Pessina del Monza per rinforzare il centrocampo. I rossoblu sognano un doppio colpo importante Il Calciomercato Genoa comincia a prendere forma e le prime indiscrezioni parlano di un forte interesse del club rossoblù per due centrocampisti del Monza: Andrea Colpani e Matteo Pessina. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, doppio colpo in vista per la squadra rossoblu: nel mirino Pessina e un grande attaccante

In questa notizia si parla di: calciomercato - genoa - doppio - colpo

Calciomercato Inter, Ausilio studia il doppio colpo in attacco: nuovi gol in arrivo per Inzaghi! - L’Inter si prepara al calciomercato con grande attenzione, con Ausilio al lavoro per rinforzare l’attacco.

CalcioMercato Palermo: IL PRIMO COLPO POTREBBE ESSERE MARCANDALLI Secondo Gianluca Di Marzio il primo obiettivo del Palermo per rinforzare la difesa, dovrebbe essere Alessandro Marcandalli. Braccetto di destra, 22 anni 1.90cm, Marcand Vai su Facebook

Calciomercato Genoa – Colpo Vieira: Oristanio e mister X dalla Capitale; Doppio colpo per il Genoa; Calciomercato Juventus: doppio colpo dal Genoa.

Calciomercato Genoa – Colpo Vieira: Oristanio e mister X dalla Capitale - Il Genoa non perde assolutamente tempo ed è pronto ad inserire all'interno della sua rosa un doppio colpo di assoluto spessore. Come scrive msn.com

Calciomercato Genoa – Vieira, doppio colpo senza senso! Affare con l’Inter - Patrick Viera non perde tempo e prepara un doppio affare senza alcun tipo di senso direttamente dalla Serie A. msn.com scrive