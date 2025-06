Calciomercato Como Fabregas sogna un nuovo colpo! Per l’attacco si lavora per portare in Italia Antony

Il Calciomercato Como si infiamma, con Fabregas che sogna un colpo da maestro! I biancoblù lavorano sodo per portare in Italia Antony, potenziando l’attacco e assicurando a Cesc una rosa all’altezza delle aspettative. Con il ritiro fissato per il 10 luglio, ogni mossa è studiata per sorprendere e rafforzare il team, puntando a una stagione entusiasmante. La strategia del club lombardo promette grandi novità: restate con noi per scoprire gli aggiornamenti!

Il Como accelera sul mercato in vista del ritiro estivo, previsto per il 10 luglio, con l’obiettivo di mettere a disposizione di Cesc Fabregas una rosa competitiva fin dai primi giorni di preparazione. La strategia del club lombardo è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Como, Fabregas sogna un nuovo colpo! Per l’attacco si lavora per portare in Italia Antony

In questa notizia si parla di: como - fabregas - calciomercato - sogna

Calciomercato Como, acquisto da urlo per Fabregas: colpaccio da 30 milioni di euro - Il Como sorprende tutti con un colpaccio da 30 milioni di euro: l'acquisto di Cesc Fabregas! Dopo un avvio complicato, la squadra sta vivendo una stagione straordinaria in Serie A, risalendo fino al decimo posto con 48 punti.

«La risposta dello spagnolo sarebbe stato positiva. » Questa è la notizia che ha scosso le ultime ore del calciomercato: Alvaro Morata potrebbe davvero vestire la maglia del Como. L’iniziativa è partita direttamente da Cesc Fabregas, che non si è limitato a un Vai su Facebook

Il Como ci prova per Alvaro Morata: contatto telefonico con Fabregas; Como, dopo la conferma di Fabregas si punta all'Europa: per i bookie il 'sogno proibito' è Cristiano Ronaldo; Calciomercato oggi: Napoli tra Núñez e Lucca, la Roma ufficializza Massara, Parma con Cuesta fa la storia.

Calciomercato Como, si sogna in grande con il possibile arrivo di Alvaro Morata. Ecco le ultime novità - Ecco le ultime novità Il Calciomercato Como continua a regalare sorprese e alimentare l’entusiasmo dei tifo ... Come scrive informazione.it

Il Como sogna un ex Juve... - Il tecnico del Como, ex centrocampista spagnolo Cesc Fàbregas, avrebbe espresso un desiderio chiaro e ambizioso per il mercato estivo: portare Álvaro Morata in Lombardia. Riporta tuttojuve.com