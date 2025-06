Calciomercato chiusa un’altra operazione per il Napoli | lo ha annunciato Di Marzio

Il calciomercato del Napoli si avvia verso la conclusione con un’ulteriore operazione confermata da Gianluca Di Marzio: il club ha preso decisioni definitive per rafforzare la rosa. Con De Bruyne e Marianucci già a segno, l’obiettivo ora è consolidare ulteriormente una squadra ambiziosa, pronta a competere ai massimi livelli. La strategia del club sembra chiara: investire per mantenere alta la competitività e puntare decisamente alla vittoria.

Il giornalista Gianluca Di Marzio dà per chiusa un'altra operazione di mercato per il Napoli: la decisione del club ormai è definitiva. C'è già molta carne a cuocere per il Napoli in sede di calciomercato. Il direttore dell'area sportiva Giovanni Manna è al lavoro per dare altri segnali importanti, dopo l'acquisto a parametro zero di Kevin De Bruyne, seguito dall'annuncio di Luca Marianucci, arrivato dall'Empoli. L'intento è quello di dare ad Antonio Conte una rosa ben assortita in tutti i reparti, in vista della prossima stagione. Reparto su cui continuano ad andare avanti le riflessioni è quello dei portieri.

