Calciomercato Bologna ancora ferma la pista per Ciro Immobile C’è un nodo da sciogliere per riportare in Italia l’attaccante

Il calciomercato del Bologna resta in attesa, con la pista per Ciro Immobile ancora bloccata da un nodo da sciogliere. Dopo una stagione ricca di successi e emozioni, i rossoblù puntano a rinforzarsi ulteriormente, sognando di riportare in Italia l’attaccante laziale. La sfida ora è trovare la chiave giusta per chiudere questa operazione ambiziosa. Il futuro di Immobile potrebbe ancora scrivere nuove pagine nel cuore del calcio italiano.

Dopo il brillante cammino della scorsa stagione, iniziato con il debutto in Champions League, la conquista della Coppa Italia e l’accesso all’Europa League, il Bologna non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’obiettivo è chiaro: costruire, in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, ancora ferma la pista per Ciro Immobile. C’è un nodo da sciogliere per riportare in Italia l’attaccante

In questa notizia si parla di: italia - calciomercato - bologna - ferma

Calciomercato Bologna, ancora ferma la pista per Ciro Immobile. Ancora un nodo da sciogliere per riportare in Italia l’attaccante - Il calciomercato del Bologna si arena ancora sulla pista Ciro Immobile, con un nodo da sciogliere che potrebbe riportare l’attaccante in Italia.

CALCIOMERCATO : ROBERTO MANCINI LASCIA LA SAMP E TORNA AL BOLOGNA ? E’ timido, schivo. E il presidente Mantovani lo coccola , lo coinvolge. Poi arriva Bersellini : “Non mi vedeva bene. Non so, con lui non legavo. In attacco il titolare fisso era F Vai su Facebook

?Buongiorno a tutti i lettori di http://Calciomercato.it! Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali Vai su X

Calciomercato Bologna, Italiano vuole Gudmunsson: il piano dei rossoblu; Calciomercato Bologna – (Quasi tutti) i big non si toccano; Il Napoli dura un tempo, il Bologna lo raggiunge: è 1-1, Conte resta a -3 dall’Inter.

Calciomercato Bologna, ancora ferma la pista per Ciro Immobile. Ancora un nodo da sciogliere per riportare in Italia l’attaccante - Ancora un nodo da sciogliere per riportare in Italia l’attaccante Dopo il brillante cammino della scorsa stagione, iniziato con il debut ... Secondo calcionews24.com

Calciomercato Bologna, saltato Dzeko mirino su Immobile! Il calciatore apre al trasferimento per tornare in Italia - Il calciatore apre al trasferimento per tornare in Italia Il Bologna punta in alto in vista della stagione 2025/2026 e sta lavorando per rinfor ... Lo riporta calcionews24.com