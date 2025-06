Calcio Juventus dominante contro il Wydad e agli ottavi di finale del Mondiale per club

La Juventus continua a incantare il mondo del calcio con una prestazione dominante nel Mondiale per club, dimostrando ancora una volta la sua forza e determinazione. Dopo aver asfaltato l’Al Ain, i bianconeri di Igor Tudor si sono imposti con un netto 4-1 sul Wydad al Lincoln Financial Field di Filadelfia, consolidando la leadership nel Gruppo G. Con questa spinta, i Campioni d’Italia si preparano ora a un’altra sfida cruciale: la strada verso il titolo è sempre più vicina.

Prosegue a vele spiegate il cammino della Juventus nel Mondiale di calcio per club. I bianconeri, reduci dalla cinquina rifilata all'Al Ain, hanno affrontato la compagine marocchina del Wydad al Lincoln Financial Field Stadium a Filadelfia (USA) e si sono imposti in maniera netta per 4-1. Un successo che proietta la squadra di Igor Tudor in vetta al Gruppo G, ipotecando il passaggio di turno agli ottavi di finale. Nella prossima sfida contro il Manchester City ci si giocherà il primato del girone. L'allenatore bianconero punta su Di Gregorio in porta, difesa con Kalulu, Savona e Kelly, sulle fasce laterali Alberto Costa e Cambiaso, a centrocampo Thuram e McKennie e in avanti Conceiçao e Yildiz a sostegno di Kolo Muani.

Mondiale per Club 2025, la Juventus è di fatto agli ottavi: Yildiz stende lo Wydad AC - La Juventus si conferma protagonista al Mondiale per Club 2025, consolidando il suo cammino verso gli ottavi con una vittoria schiacciante contro lo Wydad AC.

Un occhio al Mondiale per club in arrivo 19 Giugno ore 03:00 - Juventus Al-Ain (Arabia) 22 Giugno ore 18:00 - Juventus Wydad Casablanca (Marocco) 26 Giugno ore 21:00 - Juventus Manchester City (Inghilterra) Se si passasse agli ottavi di finale, incontrere Vai su Facebook

Juve-Wydad Casablanca, Mondiale per Club: segui la diretta di oggi; Juve, poker al Wydad: ora gli ottavi sono a un passo; Simbolo della ribellione ai francesi: alla scoperta del Wydad Casablanca, oggi rivale della Juve al Mondiale….

Mondiale per Club 2025, Juventus è di fatto agli ottavi: Yildiz stende lo Wydad AC - 1 contro i marocchini: Yildiz prima causa l'autogol di Boutouil, poi sigla una doppietta. Come scrive msn.com

