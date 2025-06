calcio francia vittoriosa in rimonta contro la danimarca e in semifinale agli europei u21 2025

L’emozionato match tra Francia e Danimarca agli Europei U21 2025 si è concluso con un’epica rimonta francese, che ha portato i Bleus in semifinale con un punteggio di 3-2. Un incontro ricco di suspence e colpi di scena alla Futbal Tatran Aréna di Prešov, dove i giovani talenti hanno regalato spettacolo e adrenalina. La formazione francese, dimostrando carattere e determinazione, si prepara ora a sfidare le migliori. La corsa verso il titolo continua con passione e imprevedibilità...

Non sono mancate di certo le emozioni alla Futbal Tatran Aréna di Prešov (Slovacchia), teatro del quarto di finale degli Europei U21 di calcio tra Francia e Danimarca. Si sono imposti i francesi in rimonta 3-2, in un confronto che sembrava mettersi nel migliore dei modi per i danesi, che hanno peccato nella gestione degli ultimi minuti, non essendo in grado di mantenere il vantaggio maturato in due circostanze. In semifinale, la formazione transalpine affronterà la vincente della sfida tra Italia e Germania (ore 21.00). La squadra allenata da Steffen Hojer, infatti, è passata in vantaggio al 18? grazie a una realizzazione di Clement Bischoff, centrocampista del Brondby, che ha saputo sfruttare le incertezze della retroguardia francese per realizzare. 🔗 Leggi su Oasport.it