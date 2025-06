Calcio | Europei U21 Germania-Italia 3-2 azzurrini eliminati ai quarti

L’emozione e il cuore degli Azzurrini sono stati messi alla prova ai quarti degli Europei U21 in Slovacchia, ma il sogno si è interrotto contro la Germania. Nonostante un inizio promettente e una battaglia combattuta fino all’ultimo secondo, la squadra di Nunziata ha dovuto alzare bandiera bianca, uscendo sconfitto 3-2 ai supplementari. La sfida ha lasciato un segno, ma anche la convinzione che il futuro dell’Italia sia ancora brillante.

Milano, 22 giu. (LaPresse) – Finisce ai quarti di finale l’avventura della Nazionale italiana Under 21 di calcio agli Europei in Slovacchia. Gli azzurrini di Nunziata sono stati sconfitti per 3-2 ai tempi supplementari dalla Germania alla MOL Aréna di Dunajská Streda. Vantaggio italiano al 58esimo con Koleosho, pareggio tedesco dieci minuti dopo con Woltemade. All’80esimo l’Italia resta in 10 per l’espulsione di Gnonto (doppia ammonizione) e all’87esimo Weiper porta in vantaggio la Germania. Al 90esimo un rosso per proteste decretato nei confronti di Zanotti lascia l’Italia in 9, ma gli azzurrini pareggiano al 96esimo con Ambrosino su calcio di punizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio: Europei U.21, Germania-Italia 3-2, azzurrini eliminati ai quarti

