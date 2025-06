Calcio a 8 l’Italia scrive la storia in Nations League | è campione del torneo e alza il trofeo all’Eur

Una notte indimenticabile per il calcio a 8 italiano: gli azzurri di Daniele D’Orto conquistano la prima Nations League, sollevando il trofeo sul tetto d’Europa. Dopo aver superato avversari di altissimo livello, tra emozioni e rigori decisivi, l’Italia scrive una nuova pagina di storia. È il trionfo di passione, talento e determinazione. E questa vittoria segna solo l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per il calcio a 8 nel nostro Paese.

Roma – C’è una Nazionale che vince e fa volare l’Italia sul tetto d’Europa. Gli azzurri allenati da mister Daniele D’Orto, infatti, si sono aggiudicati la prima Nations League di Calcio a 8 battendo ai rigori la Spagna ieri sera, sabato 21 giugno, sul campo del Dabliu Eur a Roma guidati da un ispirato Antonio Di Natale. Le semifinali avevano visto sfidarsi la Spagna che ha battuto la Romania per 1-0, mentre l’Italia aveva battuto la Francia grazie a un eurogol del bomber Davide Moscardelli. La finalissima tra Italia e Spagna aveva visto terminare sull’1-1 i tempi regolamentari e anche quelli supplementari ma ai calci di rigore la freddezza e la lucidità di Moscardelli e Totò di Natale e soprattutto il guizzo del portiere Giuseppe De Bernardo che ha parato un tiro dal dischetto degli spagnoli hanno fatto scatenare la festa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

