Il calcio a 5 di Catania dà spettacolo e sorprende gli appassionati: in gara 1 della finale scudetto, gli etnei del Meta Catania espugnano il PalaVesuvio battendo il Napoli per 2-0. Un risultato che mette in seria difficoltà gli azzurri e fissa una preziosa ipoteca sulla conquista del tricolore. La lotta si infiamma e l’attesa cresce: cosa ci riserverà il ritorno al PalaCatania il 27 giugno? La sfida promette ancora emozioni intense.

Vittoria dal peso specifico importante per il Meta Catania in gara-1 della finale Scudetto contro il MoMap Napoli. Gli etnei si sono imposti 2-0 sul campo del PalaVesuvio, mettendo una serie ipoteca sulla conquista del titolo tricolore di quest’annata. Uno stop che non ci si aspettava dalla formazione allenata da Fulvio Colini e ora vedremo il 27 giugno al PalaCatania cosa accadrà. Nel primo tempo lo score resta sullo 0-0 nei primi sei minuti. I padroni di casa provano a trovare la via della rete, ma il vantaggio si concretizza per Catania: punizione calciata dalla distanza da Turmena che colpisce il montante, il rimbalzo gli è favorevole perché il pallone finisce sul suo sinistro e il tiro è sotto la traversa e imparabile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5, Catania espugna il PalaVesuvio e piega il Napoli in gara-1 della finale Scudetto

