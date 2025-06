Calcio 250 aggressioni contro gli arbitri in questa stagione | il decreto Abodi è un chiaro ora basta

Il calcio italiano si trova di fronte a una crisi senza precedenti: oltre 250 aggressioni contro gli arbitri questa stagione, un fenomeno allarmante che mette a rischio la sicurezza e l’integrità dello sport. In risposta, il decreto Abodi 232 rappresenta un passo importante per tutelare i direttori di gara, equiparandoli ai pubblici ufficiali. È ora di dire basta a questa escalation di violenza e di ripristinare il rispetto nel nostro calcio.

Arbitri nel mirino, aggressioni sempre più frequenti: il governo, accogliendo anche le istanze dell’ Associazione nazionale arbitri (Aia), ha detto basta con il decreto presentato dal ministro Andrea Abodi che equipara i direttori di gara ai pubblici ufficiali. La misura arriva dopo una stagione che ha fatto emergere i contorni di una vera e propria emergenza sociale, specie nel calcio dilettantistico, quello di provincia, dove ad arbitrare ci sono spesso giovani alle prime armi. Sputi, schiaffi, minacce, morsi: il bilancio è stato particolarmente allarmante. Da inizio stagione sono stati 250 i casi di violenza, 371 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Calcio, 250 aggressioni contro gli arbitri in questa stagione: il decreto Abodi è un chiaro “ora basta”

