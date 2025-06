Calambrone cade sugli scogli durante una battuta di pesca | soccorso 40enne

Un incidente sulla scogliera di Calambrone ha messo in moto i soccorsi: un pescatore pisano di 40 anni, caduto sugli scogli durante una battuta di pesca, è stato salvato dai vigili del fuoco del porto di Livorno. La scena, avvolta dall’oscurità e dalla difficoltà del territorio, ha richiesto interventi tempestivi e specializzati. Fortunatamente, grazie alla prontezza degli uomini in divisa, il malcapitato sta ricevendo le cure necessarie e la vicenda si conclude con un lieto fine.

