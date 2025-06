Caffè ecco quando riduce il rischio-morte

Il caffè, da sempre compagno di molte mattine, potrebbe offrire più di una semplice carica di energia: recenti studi indicano una potenziale riduzione del rischio di mortalità associata al suo consumo. Ma quanto possiamo fidarci di questa bevanda tanto amata? Scopriamo insieme effetti sorprendenti e verità scientifiche dietro questa tazza nera, per capire se il caffè può davvero migliorare la nostra salute e prolungare la vita.

Ci possiamo fidare del caffè? Quali sono gli effetti della bevanda sul nostro corpo? Moltissimi iniziano la giornata con una tazza di caffè, spesso più per abitudine che per motivi legati alla salute. Tuttavia, numerose ricerche hanno suggerito una possibile associazione tra il consumo di caffè e una riduzione del rischio di mortalità. Un recente studio condotto dai ricercatori della Gerald J. and Dorothy R. Friedman School of Nutrition Science and Policy della Tufts University ha approfondito questa correlazione, mettendo in luce il ruolo che zuccheri e grassi saturi aggiunti possono giocare nel modificare tali effetti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it