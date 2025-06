Caduto in piscina venerdì morto bimbo di quattro anni

Tragedia a Castrezzato: un bambino di soli quattro anni ha perso la vita dopo essere caduto in piscina venerdì scorso. Nonostante i soccorsi tempestivi, il piccolo è deceduto in serata all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Un dramma che scuote tutta la comunità, evidenziando ancora una volta l'importanza delle misure di sicurezza e della vigilanza nei luoghi di svago per i più piccoli. La vicenda sottolinea come ogni attimo di attenzione possa fare la differenza.

E' deceduto in serata il bambino di quattro anni caduto venerdì nella piscina di un parco acquatico a Castrezzato in provincia di Brescia. Il padre, che lo aveva perso di vista, lo aveva trovato in piscina già esanime. La notizia è stata comunicata alle forze dell'ordine dai medici dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

Morto il bambino di quattro anni caduto in piscina - Una tragedia che ha scosso la comunità di Castrezzato: il piccolo Michael, solo quattro anni, ha perso la vita dopo due giorni di lotta tra le corsie della terapia intensiva.

