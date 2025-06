Caduta fatale dal Sasso San Giovanni | è morto Simone Navarini

Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità trentina: Simone Navarini, 29 anni, appassionato e stimato dirigente della SAT di Ravina, ha perso la vita in un incidente fatale sulle pareti di Sasso San Giovanni. La sua passione per l’arrampicata si è improvvisamente interrotta in una giornata che resterà impressa nel cuore di tutti. Il dolore e lo sgomento sono palpabili, mentre si cercano risposte su quanto accaduto in quella drammatica caduta.

Sgomento in Trentino appena ha iniziato a circolare la notizia della morte del 29enne Simone Navarini, a capo della Sat di Ravina, il suo paese, scomparso dopo essere precipitato per circa 60 metri dalla falesia che stava scalando, morendo sul colpo. L'incidente è successo sulle pareti di.

Caduta fatale dal Sasso San Giovanni: è morto Simone Navarini - Un tragico incidente scuote il cuore del Trentino: Simone Navarini, 29 anni e leader della SAT di Ravina, ha perso la vita in una caduta fatale dalla falesia di Sasso San Giovanni.

