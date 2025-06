Cadono per 5 metri mentre si fanno un selfie paura per 6 ragazzi a una festa | l’incidente su una terrazza a Roma

Una serata di divertimento si è trasformata in un incubo per sei giovani a Roma, quando un parapetto ha ceduto durante una festa in via Cassia. Cadendo da circa cinque metri mentre si scattavano selfie, alcuni di loro sono rimasti gravemente feriti e trasportati in ospedale. La loro condizione varia, ma la priorità ora è garantirne le cure e la ripresa. Gli eventi di questa tragica notte ci ricordano quanto siano fragili i momenti di spensieratezza.

Sei giovani, tra cui alcuni minorenni, sono rimasti feriti nella tarda serata di ieri a Roma in seguito al cedimento di un parapetto durante una festa privata. L’incidente è avvenuto in una sala per ricevimenti in via Cassia a Roma. I feriti, precipitati da un’altezza di circa cinque metri, sono stati trasportati in diversi ospedali con prognosi variabili. Come stanno i ragazzi feriti. All’ospedale Sant’Andrea sono stati accompagnati un ragazzo di 17 anni e uno di 18, con prognosi rispettivamente di 30 e 20 giorni. Una ragazza di 17 anni ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Altri tre giovani sono stati trasportati al policlinico Gemelli: due ragazzi di 17 anni, entrambi con prognosi di 30 giorni, e una ragazza di 18 anni la cui prognosi è in corso di valutazione. 🔗 Leggi su Open.online

