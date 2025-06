Cade nel Villoresi durante una passeggiata e rischia di annegare salvato da un passante | è grave

Un pomeriggio tranquillo si è trasformato in un dramma nel Villoresi, quando un uomo è caduto nel canale durante una passeggiata con la moglie. Rischiando di annegare, è stato salvato all'ultimo istante da un passante coraggioso, mentre i soccorritori intervenuti hanno stabilizzato le sue condizioni e lo hanno trasferito in ospedale in codice rosso. La sua vicenda mette in luce l’importanza della prontezza di intervento in situazioni di emergenza. Continueremo a seguire gli sviluppi.

L'uomo stava passeggiando insieme alla moglie quando ha perso l'equilibrio ed è finito nel canale. Un passante lo ha tratto in salvo, mentre i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 lo hanno stabilizzato e portato in ospedale in codice rosso.

Un uomo di 69 anni, scivolato accidentalmente nel canale e trascinato dalla corrente, rischiava di perdere la vita.

