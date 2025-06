Cade in piscina a soli 3 anni bambino gravissimo finisce in terapia intensiva

Un tragico incidente scuote Lignano Pineta: un bambino di soli tre anni è finito in terapia intensiva dopo essere caduto accidentalmente in piscina, richiedendo l'intervento dell'elisoccorso. La sua vita ora pende da un filo, mentre i soccorritori e le autorità investigative cercano di fare luce su quanto accaduto. La comunità si stringe attorno alla famiglia, sperando in un esito positivo e sottolineando l'importanza della massima attenzione in ambienti di svago per i più piccoli.

Un bambino di soli tre anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con l'elisoccorso, in seguito a un incidente che si è verificato nella piscina di un albergo di Lignano Pineta. Il piccolo, stando a quanto si è appreso, sarebbe caduto in acqua dopo.

