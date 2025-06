Cade in moto sulla 45 a Bobbio e finisce all' ospedale

Un incidente sulla statale 45 di Bobbio ha trasformato una tranquilla domenica in una corsa contro il tempo. Un motociclista, vittima di una caduta improvvisa, è stato soccorso e trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Parma. La sua pronta assistenza e la tempestività dei soccorsi hanno fatto la differenza, dimostrando ancora una volta l'importanza di una rete di emergenza efficiente a tutela della sicurezza stradale.

Un motociclista è finito all'ospedale di Parma in eliambulanza nel tardo pomeriggio di domenica 22 giugno. È caduto da solo in moto lungo la statale 45 alle porte di Bobbio. I primi soccorsi sono stati prestati dall'ambulanza della Cri di Marsaglia che era di passaggio. Il ferito era in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Cade in moto sulla 45 a Bobbio e finisce all'ospedale

In questa notizia si parla di: bobbio - moto - ospedale - cade

