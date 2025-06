Cade in cordata da 30 metri | muore dopo cinque ore di agonia

Una tragica caduta in parete ha sconvolto la splendida cornice delle Dolomiti, portando via un uomo di 64 anni residente in provincia di Padova. La sua vita si è spezzata durante un'escursione in Val Canali, lasciando dietro di sé dolore e domande senza risposta. Un triste promemoria dei rischi insiti nelle avventure outdoor, che ci spinge a riflettere sulla sicurezza e sull'importanza di prepararsi adeguatamente.

Tragedia ieri pomeriggio 21 giugno nel comune di San Martino di Castrozza in provincia di Trento. La vittima è un padovano di 64 anni residente nell'alta padovana nel comune di San Pietro in Gu Secondo quanto ricostruito dal soccorso alpino, l'uomo sarebbe caduto dalla parete in Val Canali. Stava. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Cade in cordata da 30 metri: muore dopo cinque ore di agonia

In questa notizia si parla di: cade - cordata - metri - muore

Cade dalla tettoia, vola per oltre cinque metri e muore - Un grave incidente ha scosso Pomezia oggi, venerdì 16 maggio. Un uomo di 64 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 5-6 metri dalla tettoia della propria carrozzeria.

Operaio cade da un montacarichi e muore dopo un volo di 4 metri a Marrubiu - Un incidente mortale si è verificato a Marrubiu, Oristano, quando un operaio di 75 anni è caduto da un montacarichi durante lavori di manutenzione nello stabilimento Caseario Sepi.

Cade in cordata da 30 metri: muore dopo cinque ore di agonia; 52enne bresciano morto in cordata dopo una caduta di 700 metri sulle Tre Cime di Lavaredo; Tragedia in montagna, precipita per oltre trenta metri mentre è in cordata: morto un alpinista.

Trentino, precipita mentre si arrampica sulla Cima dei Lastei: muore 64enne - Mentre si stava arrampicando da primo di cordata sulla Cima dei Lastei (Pale di San Martino), un alpinista ha perso l’appiglio facendo una caduta di 30 metri. Si legge su msn.com

Cade e muore in ferrata. Vittima un 72enne di Nago Torbole - Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi al passo del Ballino, nel Comune di Fiavé - Si legge su rainews.it