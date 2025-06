Cadavere nel canale a Modena un passante dà l’allarme Indagini sull’identità

Un ritrovamento inquietante ha scosso Modena: un cadavere è stato rinvenuto nel canale di strada Cavo Argine, zona Torrazzi. Un passante casuale, osservando tra la vegetazione, ha scoperto il corpo in acqua e ha immediatamente allertato le autorità. Le indagini sono in corso per chiarire l'identità della vittima e le circostanze del decesso. La comunità si interroga sugli eventuali retroscena di questa vicenda che ha sconvolto la città.

Modena, 22 giugno 2025 – Era lì, nel canale, da qualche giorno, forse quattro o cinque. Ad accorgersi di lui, per puro caso, è stato un passante che ha ‘buttato’ l’occhio nel fossato, tra la vegetazione. E’ in quel momento che si è accorto di un uomo, in mezzo all’acqua, a pancia in su e subito è partita la chiamata ai soccorsi. Ad oggi è tutto quello che si sa sul cadavere rinvenuto venerdì sera in strada Cavo Argine, zona Torrazzi. Pare allontanarsi l’ipotesi della morte violenta: l’uomo, al momento privo di una identità certa (era senza documenti), potrebbe essere caduto nel canale, forse colto da malore ma solo l’autopsia, disposta nelle prossime ore, potrà stabilirlo con certezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cadavere nel canale a Modena, un passante dà l’allarme. Indagini sull’identità

