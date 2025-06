Cabinovia l' opposizione chiarisce | L' alternativa è un tram dalla costa a via Flavia

L'opposizione a Trieste punta su proposte concrete per migliorare la mobilità urbana, evidenziando l'alternativa alla cabinovia: una linea tranviaria che colleghi la costa a via Flavia. I gruppi consiliari di Partito Democratico, Adesso Trieste, Lista Russo Punto Franco e Movimento 5 Stelle sottolineano l'importanza di soluzioni sostenibili e funzionali, ribadendo la loro ferma convinzione che investire nel trasporto pubblico sia fondamentale per il futuro della città. La questione resta al centro del dibattito cittadino.

