Cabaret e tributi a 883 e Ligabue Si alza il sipario della Beer Fest

Il sipario si apre sulla Beer Fest, un vero e proprio festival di emozioni che unisce musica, comicità e tanta allegria. Tra tributi ai grandi del rock come Ligabue, Queen e Metallica, e spettacoli comici targati Zelig e Colorado, ogni serata promette divertimento senza fine. Con oltre venti appuntamenti tra concerti, cabaret e degustazioni, questa festa è l’occasione perfetta per vivere momenti indimenticabili. Non resta che alzare il bicchiere e lasciarsi coinvolgere!

Dal cabaret targato Zelig e Colorado ai tributi al rock dei Queen e dei Metallica, dalle serate dedicate alla musica pop e alla dance agli omaggi a Vasco, Renato Zero e 883. E poi concerti in cui riascoltare le canzoni più famose di AcDc e Linkin Park, o in cui ballare sulla versione rock delle sigle dei cartoni animati. Una ventina di appuntamenti per altrettanti giorni di festa, tra musica dal vivo, comicità, divertimento, ottima birra e cibo intrigante. Si alzerà in settimana il sipario sulla nuova edizione del Beer Fest Carate, che terrà compagnia all'estate brianzola per quasi un mese nell'area di via Vicinale dell'Immacolata.

