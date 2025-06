Bus a metano si incastra in un sottopasso ferroviario a Grosseto stop ai treni sulla linea Livorno-Roma

Un incidente inatteso a Grosseto scuote la tranquillità della linea Livorno-Roma: un bus a metano si è incastrato in un sottopasso ferroviario, interrompendo il traffico e mettendo in allerta le autorità. L’intervento dei Vigili del Fuoco si preannuncia delicato e complesso, mentre pendolari e viaggiatori devono fare i conti con disagi imprevisti. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e come si sta gestendo questa emergenza.

Circolazione sospesa sulla linea Livorno-Roma, tra Grosseto e Alberese, a causa di un bus a metano rimasto incastrato in un sottopasso ferroviario. Il pullman ha i serbatoi sul tetto, interessato dall'urto, ed è per questo che i Vigili del Fuoco, per precauzione, hanno chiesto di bloccare la circolazione dei treni e stradale essendo l'intervento di rimozione pericoloso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

