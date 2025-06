Burioni | Io virologo grazie a Riccardo Muti suonavo in una band

Dal palco alle aule di scienza, la passione per la musica e la ricerca si intrecciano nella vita di Burioni. Riccardo Muti ha ispirato il suo percorso, portandolo dall’arte a diventare un virologo di fama, con l’obiettivo di proteggere e curare. Ora, al pianoforte, con la figlia Caterina Maria, continua a suonare e a trasmettere quell’amore per la vita e la scoperta che lo ha sempre guidato.

Se ho scelto di diventare immunologo lo devo al maestro che ho inseguito a Philadelphia negli anni dell’Aids. Ora al piano solo con mia figlia Caterina Maria. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Burioni: “Io virologo grazie a Riccardo Muti, suonavo in una band”

In questa notizia si parla di: burioni - virologo - grazie - riccardo

Sansepolcro portatrice di pace grazie alle foto di Riccardo Lorenzi a Neuchatel - Arezzo, 12 maggio 2025 – L’Amministrazione comunale di Sansepolcro ha partecipato a “Le giornate d’Europa” a Neuchâtel, con una delegazione guidata dagli assessori Valeria Noferi e Francesca Mercati.

Djokovic si separa da Murray: “Grazie coach, mi è piaciuto molto lavorare con te” - Novak Djokovic annuncia la conclusione della sua collaborazione con Andy Murray come coach. "Grazie, coach Andy, per il duro lavoro, il supporto e il divertimento degli ultimi sei mesi", ha dichiarato il tennista serbo, esprimendo apprezzamento per l'amico e collaboratore, sottolineando il valore della loro amicizia sia dentro che fuori dal campo.

Burioni: “Io virologo grazie a Riccardo Muti, suonavo in una band”; Napoli, Pianura: il latitante ragazzino evaso a 17 anni dopo la condanna; Ma il latte crudo fa male (anche nel formaggio) come dice Burioni che dissa Slow Food? Chef Guido Mori: “Bisogna distinguere tra i prodotti. A parte la spocchia con cui parla, dimostra di non conoscere la filiera e…” Ecco cosa sapere per non rischiare.

Burioni, il virologo "renziano" che è diventato un influencer - Da quel momento Burioni divenne sempre più famoso, grazie anche ai Cinquestelle che all’epoca dicevano delle corbellerie pazzesche”, rivela il deputato renziano. Lo riporta ilgiornale.it

Virologi in guerra, Tarro a Burioni: 'Lattoferrina profilassi per il Covid-19' - A pochi giorni di distanza dal post su Facebook del virologo dell'Università San Raffaele di Milano Roberto Burioni in ... Riporta affaritaliani.it