Bunker buster cos’è la super bomba usata dagli Usa per colpire l’Iran

In un momento di tensione crescente, gli Stati Uniti hanno utilizzato la potente bomba bunker buster cos8217232 contro l'impianto nucleare iraniano di Fordow, segnando un passo cruciale nella escalation tra Iran e Israele. Queste armi, progettate per penetrare le difese più robuste, hanno scosso gli equilibri regionali, lasciando aperta una serie di interrogativi sul futuro della stabilità mediorientale. La domanda ora è: quali ripercussioni avrà questa decisione sul delicato equilibrio geopolitico?

Gli Stati Uniti hanno sganciato le bombe bunker buster sull’impianto nucleare iraniano di Fordow entrando ufficialmente nella guerra di Israele contro l’Iran. Queste bombe erano considerate da molti come la migliore arma capace di danneggiare o distruggere Fordow, costruito nelle profonditĂ di una montagna e rimasto intatto durante l’offensiva israeliana durata una settimana. Un funzionario statunitense, parlando in condizione di anonimato per discutere dell’operazione prima di un briefing ufficiale, ha confermato il loro utilizzo nell’attacco di domenica. Gli Usa sono l’unica forza militare in grado di sganciare queste armi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bunker buster, cos’è la super bomba usata dagli Usa per colpire l’Iran

Israele-Iran, Stati Uniti in guerra. Trump: «Attaccati i siti nucleari, momento storico» La superbomba bunker-buster e i missili - Nella notte tra domenica 22 giugno, il mondo si è risvegliato sotto l'ombra di un momento storico: gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato i siti nucleari iraniani, con missili e bombe potenti come la Bunker Buster.

Israele-Iran, Stati Uniti in guerra. Il discorso di Trump: «La pace o colpiremo ancora»  La superbomba bunker-buster e i missili - Nelle notizie di domenica 22 giugno, il mondo assiste a un momento cruciale nel conflitto tra Israele e Iran, con un discorso di Trump che ha acceso gli animi.

