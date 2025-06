Buglioni il vino che si è fatto da sé

Scopri Buglioni, il vino nato dalla passione e dall’ostinazione di un imprenditore della moda che, nel cuore della Valpolicella, ha dato vita a vini autentici e quotidiani, ma mai scontati. Dal 2019, la produzione biologica esalta l’amore per il territorio, con l’Amarone come protagonista indiscusso. Un viaggio tra tradizione e innovazione, dove ogni sorso racconta una storia di dedizione e qualità. La tua esperienza con Buglioni ti sorprenderà.

La cantina della Valpolicella nata nel 1993 dall’ostinazione di un imprenditore della moda convertito alla viticoltura dimostra che dall’amore per il territorio possono nascere anche ottimi vini “senza storia”. La conduzione è dal 2019 integralmente biologica e lo stile quello di vini da tutti i giorni ma mai banali. L’Amarone naturalmente resta il centro del progetto ma sono notevoli anche il Valpolicella Classico (I’m) perfetto e il Trebbiano di Lugana Gabriella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Buglioni, il vino che si è fatto da sé

