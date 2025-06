Bufera sulla partecipata Maxi ammanco a Modena Fratelli d’Italia accusa il Pd

Scoppia lo scandalo a Modena: un buco di oltre 400mila euro nell’Agenzia per la mobilità scuote l’amministrazione locale. La vicenda, che coinvolge Stefano Reggianini, segretario provinciale del Pd, getta ombre sulla gestione pubblica e solleva interrogativi sulla trasparenza. Le polemiche tra Fratelli d’Italia e il PD si intensificano, mentre la dipendente coinvolta si dichiara pronta a fare chiarezza in tutte le sedi. La situazione promette sviluppi sorprendenti.

È bufera sull’Agenzia per la mobilità di Modena dopo la scoperta del buco di oltre 400mila euro nei conti dell’ente pubblico gestito dai Comuni e dalla Provincia e amministrato per pochi giorni ancora da Stefano Reggianini, attuale segretario provinciale del Pd. Soldi che, secondo la versione di Amo "sarebbero stati via via sottratti da una dipendente" che a sua volta, però, ha fatto sapere di essere pronta a "chiarire tutto nelle sedi competenti" e di "confidare nelle indagini dell’autorità giudiziaria". Un vero terremoto politico iniziato ancor prima che la denuncia relativa alla presunta appropriazione indebita fosse formalizzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bufera sulla partecipata. Maxi ammanco a Modena. Fratelli d’Italia accusa il Pd

