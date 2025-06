Bufera nel Benfica al Mondiale per Club | lite furiosa tra Lage e Kocku durante la vittoria sull'Auckland

Una bufera si è scatenata nel mondo del calcio durante il mondiale per club, con una lite furiosa tra Lage e Kokcu nel corso della vittoria schiacciante del Benfica sull'Auckland. L'episodio ha sorpreso tutti, rivelando tensioni nascoste e passione palpabile che hanno infiammato la vigilia di questa competizione. La scena ha acceso un dibattito acceso sul clima interno delle squadre e sulla leadership in campo—ma cosa succederà ora?

