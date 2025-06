Buca esagerata sulla Cassia a Vetralla pericolosa per auto e ragazzi in motorino | la segnalazione video

Una buca enorme sulla Cassia a Vetralla mette seriamente a rischio automobilisti, motociclisti e ciclisti. La segnalazione video mostra un pericolo concreto davanti alla Coop, dove le auto rischiano di danneggiarsi e i giovani di cadere. È urgente intervenire prima che si verifchino incidenti gravi. La sicurezza di tutti dipende dalla collaborazione e dall'attenzione di cittadini e amministratori. Insieme possiamo rendere la nostra strada più sicura.

Segnalo una bella buca davanti alla Coop di Vetralla, sulla Cassia. Non è indifferente e le macchine rischiano di sfasciarsi quando passano. Può cadere anche un ragazzo con il motorino e la bicicletta, perché è esagerata. Segnalazione firmata Segnalazioni su Whatsapp Ora puoi inviarci. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - "Buca esagerata sulla Cassia a Vetralla, pericolosa per auto e ragazzi in motorino": la segnalazione video

In questa notizia si parla di: buca - esagerata - cassia - vetralla

A Vetralla il corteo per i 100 anni del Monumento ai caduti - Il 16 maggio, Vetralla celebra il centenario del Monumento ai caduti, eretto nel 1925 dallo scultore Pietro Canonica per onorare i figli della città caduti nella Prima guerra mondiale.

Finisce con l'auto in una buca sulla strada e sborsa più di 2mila euro, il Comune non riconosce il danno - Una giovane donna si trova coinvolta in una battaglia legale contro il Comune dopo che la sua auto è finita in una buca stradale, provocando danni pari a oltre 2.

Buca esagerata sulla Cassia a Vetralla, pericolosa per auto e ragazzi in motorino: la segnalazione video.

Vetralla, le buche sulla Cassia indicate da falli disegnati a terra. Il sindaco fa avviare le indagini per scoprire i colpevoli - hanno letteralmente imbrattato con lo spray delle buche prodotte dalla pioggia sulla strada regionale Cassia che attraversa Vetralla per ben 7 chilometri. Segnala ilmessaggero.it

Vetralla, il sindaco Aquilani: - Non abbiamo pi i soldi per la manutenzione: chiudiamo la Cassia e ridisegnamo i confini del Comune per non averla pi in carico. Secondo ilmessaggero.it