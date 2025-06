Bublik doppio servizio da sotto contro Khachanov | spettacolo ad Halle

Ad Halle, Alexander Bublik stupisce ancora: dopo aver battuto Sinner, il suo talento esplode in un incredibile doppio servizio da sotto contro Khachanov. Un gesto di puro spettacolo che cattura l’attenzione degli appassionati e ribadisce come il tennis possa ancora sorprenderti. La sua audacia si trasforma in un momento memorabile, lasciando il pubblico senza fiato e alimentando le speranze di un’ulteriore impresa in questo torneo.

Dopo la vittoria agli ottavi su Jannik Sinner, Alexander Bublik continua a regalare spettacolo ad Halle. Nella semifinale contro Karen Khachanov, con il punteggio sul 4-4 nel corso del secondo set, il kazako ha provato il servizio da sotto per ben due volte: la prima ha colpito la rete, mentre la seconda lo porta poi a segno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bublik, doppio servizio da sotto contro Khachanov: spettacolo ad Halle

Nel bene e nel male, è sempre il solito Sascha #Bublik: incredibile doppio servizio da sotto nella sfida con Khachanov Vai su X

Bublik ribalta anche Khachanov Finale da popcorn contro Medvedev per Il titolo di Halle Il russo è avanti 6-0 nei precedenti, ma sarà la prima volta sull’erba @bmwitalia Vai su Facebook

