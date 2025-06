Bublik che settimana ad Halle | batte Sinner agli ottavi e trionfa in finale contro Medvedev

Una settimana da ricordare ad Halle: Bublik sorprende Sinner negli ottavi e conquista il titolo battendo Medvedev in finale, confermando il suo talento in grande spolvero. Nel doppio, invece, i sogni di Bolelli-Vavassori si infrangono contro i forti tedeschi Krawietz-Puetz. Un bilancio ricco di emozioni e colpi di scena che rende il torneo davvero imperdibile.

Il kazako che aveva eliminato Jannik agli ottavi, ha spazzato via in due set il russo. Nel doppio niente bis per Bolelli-Vavassori, sconfitti in finale dai tedeschi Krawietz-Puetz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bublik, che settimana ad Halle: batte Sinner agli ottavi e trionfa in finale contro Medvedev

ATP 500 di Halle, Sinner perde con Bublik: l’Azzurro eliminato agli ottavi di finale - L’avventura di Jannik Sinner all’ATP 500 di Halle si interrompe agli ottavi, dove il talento azzurro ha ceduto al sorprendente Aleksandr Bublik con un punteggio di 6-3, 3-6, 4-6.

Atp Halle, Sinner out. Cobolli ai quarti, Bolelli-Vavassori in finale; Sinner, la sconfitta ad Halle contro Bublik interrompe tre strisce da record: Jannik fallisce l'aggancio a Federer

