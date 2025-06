Brienz il paesino svizzero che vive in un incubo senza fine | Allarme frana | può seppellirlo

Brienz, incastonata tra le maestose montagne svizzere, si trova ora a vivere un incubo senza fine. L’allarme frana si fa sempre più pressante, mentre le autorità temono che il villaggio possa essere sepolto sotto una minaccia invisibile ma devastante. Come già accaduto a Blatten pochi mesi fa, il rischio di un disastro imminente mette in apprensione residenti e visitatori. La situazione è critica e richiede interventi immediati per salvaguardare questa splendida località alpina.

Sondrio, 22 giugno 2025 – Brienz come Blatten? Impossibile, in queste ore nei Grigioni non pensare a quanto accaduto neppure un mese fa a nel Canton Vallese, dove il crollo di un ghiacciaio il 28 maggio ha completamente sommerso il piccolo villaggio di Blatten, i cui 300 abitanti per fortuna erano stati evacuati in anticipo. Tre milioni di metri cubi che hanno cancellato dalla cartina geografica e dal panorama alpino il paesino. Esattamente quel che potrebbe succedere nelle prossime settimane a Brienz, non lontano dal confine con la Valchiavenna, evacuato dallo scorso novembre e tornato nella cosiddetta “fase rossa” perché, stando alle previsioni dei geologi, “la zona detritica che si trova sopra le case ha reagito alle piogge delle ultime sei settimane e il rischio di una frana di grandi dimensioni e di una rapida colata detritica è aumentato significativamente”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brienz, il paesino svizzero che vive in un incubo senza fine: “Allarme frana: può seppellirlo”

Gli abitanti di Brienz si congedano dal loro villaggio; Le sette frane più devastanti sulle Alpi in Svizzera; Svizzera, due milioni di metri cubi di roccia sul punto di franare: il paese deve essere evacuato.

Frana a Brienz, nuova evacuazione di massa: la montagna torna a minacciare il paesino svizzero - Brienz (Svizzera) – Non c’è pace per Brienz, il paesino dei Grigioni perennemente minacciato dalla montagna. Riporta msn.com

Brienz, il paesino fantasma minacciato dalla frana: evacuazione di massa, sfollati tutti i 91 abitanti (e gli animali) - Infine, nei cieli sopra Brienz entrerà in vigore il divieto di sorvolo, per evitare qualsiasi tipo di sollecitazione alla riottosa montagna. Da ilgiorno.it