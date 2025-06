Brescia sfugge ai genitori e cade in piscina | morto bimbo di quattro anni

Tragedia a Castrezzato, Brescia: un bambino di appena quattro anni ha perso la vita dopo essere caduto in una piscina di un parco acquatico. Un dramma che scuote la comunità , evidenziando ancora una volta l’importanza di controlli e misure di sicurezza per prevenire simili incidenti. La perdita di questo innocente ricorda quanto sia fondamentale la vigilanza costante, anche nei momenti di svago.

Secondo quanto ricostruito il bambino sarebbe caduto nella piscina di un parco acquatico a Castrezzato, nel Bresciano, senza sapere nuotare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Brescia, sfugge ai genitori e cade in piscina: morto bimbo di quattro anni

