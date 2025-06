Brescia non ce l’ha fatta il bimbo di 4 anni caduto in piscina | era in coma da due giorni

Tragedia a Brescia: dopo due giorni di lotta, purtroppo il piccolo di 4 anni, vittima di un incidente in piscina a Castrezzato, non ce l'ha fatta. La sua battaglia per la vita si è conclusa in un drammatico epilogo. Questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione e prevenzione nelle aree acquatiche. La perdita del bambino lascia una ferita aperta nella comunità, richiamando tutti alla responsabilità condivisa.

La vicenda è accaduta in un parco acquatico di Castrezzato, nella provincia di Brescia. A dare l'allarme uno dei bagnanti non appena ha visto il piccolo esanime galleggiare sull'acqua; il bimbo di 4 anni è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era stato ricoverato in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Brescia, non ce l’ha fatta il bimbo di 4 anni caduto in piscina: era in coma da due giorni

