Brescia morto il bimbo di 4 anni sfuggito ai genitori e caduto in piscina

Tragedia a Brescia: un bambino di soli 4 anni, sfuggito al controllo dei genitori, ha perso la vita dopo essere caduto in piscina. Nonostante i tempestivi soccorsi e il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Bergamo, le sue condizioni si sono aggravate irreparabilmente. Una vicenda che ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione in situazioni di rischio per i più piccoli, affinché tragedie come questa possano essere evitate.

Non ce l’ha fatta il bimbo di 4 anni ricoverato nell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere caduto venerdì in piscina in un centro acquatico in provincia di Brescia, dove era insieme ai genitori. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate. Il bambino era sfuggito al controllo dei genitori finendo in acqua, senza saper nuotare. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. I soccorsi di Areu118 lo avevano trasferito a Bergamo, ma purtroppo il piccolo è deceduto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brescia, morto il bimbo di 4 anni sfuggito ai genitori e caduto in piscina

Una tranquilla giornata al parco acquatico di Castrezzato si è trasformata in una tragedia: un bambino di soli 4 anni, sfuggito al controllo dei genitori, è caduto in piscina ed è ora ricoverato in gravissime condizioni alla rianimazione dell'ospedale di Bergamo.

