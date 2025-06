Brescia morto il bambino di 4 anni caduto in piscina nel parco acquatico di Castrezzato

Un tragico incidente ha segnato la parrocchia di Castrezzato, Brescia, lasciando tutti sgomenti. Venerdì pomeriggio, un bambino di appena quattro anni è caduto in piscina nel parco acquatico, scatenando una corsa contro il tempo e le speranze di salvezza. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni sono rimaste critiche e, questa sera, si è spento. La comunità si stringe intorno alla famiglia in un momento di immenso dolore.

È deceduto in serata il bambino di quattro anni che venerdì pomeriggio era caduto nella piscina di un parco acquatico di Castrezzato, in provincia di Brescia. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate ai medici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La famiglia era andata già altre volte al parco acquatico con il figlio che però, dalle prime ricostruzioni, pare non sapesse nuotare. Il bambino venerdì nel primo pomeriggio era in compagnia del padre che lo ha perso di vista e quando ha iniziato a cercarlo ha notato in acqua il corpicino che galleggiava esanime. I soccorsi sono stati veloci, stando a quanto raccontato dai testimoni, e il quadro clinico complesso ha spinto i medici a trasportare in elisoccorso il minore all’ospedale di Bergamo dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica. 🔗 Leggi su Open.online

