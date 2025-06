Bremer è l’uomo in più di questa Juve | il difensore brasiliano è presente sugli spalti del Lincoln Financial Field di Philadelphia! La storia che gasa i tifosi

Bremer, il cuore pulsante della Juventus, si fa sentire anche dagli spalti del Lincoln Financial Field di Philadelphia. Il difensore brasiliano, sempre più simbolo di passione e dedizione, ha scelto di supportare i suoi in prima persona, infiammando i tifosi bianconeri. Dopo appena quindici minuti, la Juve ha già preso il comando con due reti, segnate da Yildiz, dando inizio a una sfida emozionante che tiene tutti col fiato sospeso.

Bremer sempre più cuore bianconero: il difensore della Juve è presente sugli spalti dello stadio Philadelphia per sostenere i suoi contro il Wydad. Sono passati già quindici minuti di gioco e la Juve ha già sbloccato la sfida del Lincoln Financial Field di Philadelphia contro il Wydad Casablanca con un uno due implacabile. Le reti che stanno decidendo la partita portano la firma di Kenan Yildiz, il quale ha messo in discesa la gara. Le prodezze del turco stanno facendo la differenza e sicuramente staranno soddisfando Gleison Bremer. Il difensore bianconero è presente sugli spalti dello stadio di Philadelphia per seguire Juve Wydad Casablanca.

