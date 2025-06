Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 22 giugno 2025

Sei pronto a scoprire le notizie più calde e coinvolgenti di Caserta? Il 22 giugno 2025 porta con sé storie di giustizia, solidarietà e coraggio: dalla pesante condanna in appello contro il clan dei Casalesi, ai fondi per la protezione civile, fino alla straordinaria avventura di Raffaele Canzio che ha pedalato mille chilometri per tornare a casa. Queste sono le breaking news che stanno facendo parlare tutta la provincia!

Stangata in Appello per i componenti della cellula del clan dei Casalesi di Eraclea; i finanziamenti per i progetti di protezione civile e la storia di Raffaele Canzio che ha percorso quasi mille chilometri in bicicletta per tornare nel suo paese d'origine, Maddaloni. Queste le breaking news del. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 22 giugno 2025

In questa notizia si parla di: breaking - news - notizie - casertane

