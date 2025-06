Brad Pitt, protagonista di “F1: Il film”, ha stupito i fan con un gesto inaspettato: una dedica speciale al numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner. Durante un’intervista, l’attore americano ha voluto mandare un saluto affettuoso all’azzurro, riconoscendo il suo talento e la sua determinazione. Un momento che dimostra come sport e cinema possano unire le loro eccellenze, creando legami di stima e ammirazione. La loro connessione continuerà a sorprendere il pubblico…

Brad Pitt, protagonista nei panni di Sonny Hayes in “F1: Il film”, nell’occasione è stato intervistato dove ha presentato il suo ruolo in questa nuova pellicola. L’attore statunitente prima di chiudere ha fatto un saluto speciale, menzionando il numero 1 del tennis mondiale, ovvero l’azzurro Jannik Sinner, ormai diventato famoso in tutto il globo, grazie . L'articolo Brad Pitt fa una dedica particolare: “Un saluto speciale al n. 1 del mondo Jannik Sinner, è.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. News in breve dell’1 ottobre 2020: cronaca di oggi. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it