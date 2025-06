Box Office USA | Elio delude solo bene 28 Anni Dopo Vince Dragon Trainer

Il weekend al cinema negli USA si conferma un duello tra attese e sorprese: mentre Dragon Trainer continua a dominare il box office con la sua brillante versione live-action, Elio delude le aspettative e 28 Anni Dopo, pur non facendo il botto, si mantiene dignitosamente in corsa. In un panorama cinematografico ricco di novità , il film di DreamWorks dimostra ancora una volta di saper conquistare il pubblico. Ma cosa riserva il futuro?

Dragon Trainer ha vinto ancora il Box Office USA nel terzo weekend di giugno. Elio ha deluso le aspettative, mentre 28 Anni Dopo poteva far meglio, ma non si lamenta. In un weekend di cinema caratterizzato dall'uscita di due nuove proposte molto attese da pubblico e critica, a confermarsi in testa al botteghino nordamericano è stato ancora una volta Dragon Trainer, e tra l'altro senza neppure rischiare più di tanto. La nuova versione live-action del classico dell'animazione DreamWorks, infatti, ha raccolto un nuovo incasso nel weekend di 37 milioni di dollari, ed ora viaggia con un parziale di 160.

