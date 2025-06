Box office | httyd supera un traguardo storico 28 anni dopo

Il mondo del cinema sorprende ancora una volta: "How to Train Your Dragon" supera un traguardo storico dopo 28 anni, mentre il box office di giugno 2025 si distingue per performance sorprendenti. Nonostante le sfide del mercato, alcuni film continuano a conquistare il pubblico internazionale, confermando la loro capacità di attrazione e successo. Questo scenario riflette la dinamicità e la resistenza dell’industria cinematografica, che si adatta e si reinventa, facendo emergere nuove star e storie memorabili.

andamento del box office nel secondo weekend di giugno 2025. Il panorama cinematografico internazionale si distingue per la performance di alcuni titoli che, nonostante le sfide del mercato, continuano a ottenere risultati notevoli. In particolare, il secondo fine settimana di giugno 2025 ha visto un confronto tra produzioni di diverso genere, con alcune pellicole che hanno consolidato il proprio successo e altre che hanno registrato risultati meno promettenti. classifica dei film più performanti del weekend. prima posizione: "How to Train Your Dragon" (2025). Il remake live-action della celebre saga animata ha mantenuto la leadership al botteghino domestico, incassando circa $37 milioni nel suo secondo fine settimana.

