Botte da orbi a colpi di bastone al centro di accoglienza di Martorano | un ferito al Maggiore

Una serata di tensione e violenza scuote il centro di accoglienza di Martorano, dove una rissa furiosa ha coinvolto diversi migranti, lasciando un ferito grave. L'episodio, avvenuto poco prima di mezzanotte, ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine, chiamate da residenti allarmati. La polizia sta ora indagando sulle cause di questa escalation, mentre la comunità si chiede come garantire la sicurezza di tutti i presenti in queste strutture.

Botte da orbi al centro di Martorano, dove vengono ospitati i migranti che arrivano in Italia. E' accaduto ieri sera poco¬†prima di mezzanotte. Una telefonata ha avvertito la polizia, giunta sul posto dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti preoccupati da una rissa che ha coinvolto alcuni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ¬© Parmatoday.it - Botte da orbi a colpi di bastone al centro di accoglienza di Martorano: un ferito al Maggiore

