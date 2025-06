Boto ds Flamengo | Juve e Roma per Wesley servono 30 milioni Vorrei Vlahovic lavorerei per il Milan

Il mondo del calcio si infiamma tra sogni e strategie di mercato: il portoghese ex direttore sportivo del Benfica, protagonista del successo del Flamengo, rivela i suoi desideri per il futuro, citando Vlahovic come obiettivo per il Milan e svelando le sue preferenze tra Juventus e Roma. Le sue parole aprono scenari interessanti e nuove prospettive: se potesse scegliere, quali mosse farebbe per rinforzare le big italiane?

È uno dei "registi" del successo del club brasiliano, a punteggio pieno al Mondiale per club. Portoghese, ex direttore sportivo del Benfica, parla di mercato e calcio italiano: "Se potessi ingaggiare un giocatore della Juve vorrei Vlahovic. E mi piacerebbe lavorare per il Milan". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Boto, ds Flamengo: "Juve e Roma, per Wesley servono 30 milioni. Vorrei Vlahovic, lavorerei per il Milan"

In questa notizia si parla di: juve - vorrei - vlahovic - milan

Vlahovic Juve, non solo il Milan! Altri due club sull’attaccante bianconero: questo dettaglio potrebbe essere decisivo. E su Kolo Muani… Ultime - Il futuro di Dusan Vlahovic si fa sempre più incerto, con il Milan e altri club pronti a fare sul serio.

#Vlahovic-#Milan, svelata la possibile offerta dei rossoneri al centravanti serbo Ecco cosa filtra in casa #Juventus. Ultimissime Vai su X

? , Dusan Vlahovic vuole il Milan e vuole soprattutto Massimiliano Allegri: il serbo, in uscita dalla Juventus con cui è in scadenza nel 2026, ha rispedito al mittente le offerte da Turchia e Arabia. Se vu Vai su Facebook

La trama col Napoli, l'idea Milan, il nodo stipendio: Juve, chi può davvero prendere Vlahovic; Juventus, Vlahovic rifiuta Turchia e Arabia: Dusan vuole il Milan; Juventus, fissato il prezzo per l’addio: “Vlahovic ha scelto il Milan”.

Vlahovic lascia la Juve e vola in Inghilterra: destinazione a sorpresa - Con l’arrivo di Comolli, si è, in realtà, aperto un piccolo spiraglio per un prolungamento davvero complicato, ma al momento nessuna novità. Come scrive calciomercato.it

Juventus cercasi esterno, Vlahovic vuole il Milan: le ultime - Intanto resta da capire il destino di Vlahovic, domani si gioca ... Segnala ilcorrieredelpallone.it