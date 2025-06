Boscoreale premiata all’edizione City’Scape Award & Symposium alla Triennale di Milano

Boscoreale brilla ancora una volta! La città è stata premiata con una menzione speciale alla decima edizione del “City’Scape Award & Symposium” alla Triennale di Milano, riconoscimento che testimonia l’impegno e l’innovazione nel settore urbanistico. Questo prestigioso premio, promosso da Paysage e Topscape, conferma la vivacità e il valore di Boscoreale nel panorama nazionale e internazionale. Un traguardo che fa onore alla comunità e apre nuove prospettive di sviluppo e sostenibilità.

Boscoreale premiata con una menzione speciale alla decima edizione del "City'Scape Award & Symposium" alla Triennale di Milano. Menzione speciale per il Comune di Boscoreale alla decima edizione del "City'Scape Award & Symposium", svoltasi il 20 giugno alla Triennale di Milano. Il riconoscimento, promosso da Paysage e dalla rivista internazionale Topscape, in collaborazione con il

