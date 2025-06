Borse mediorientali positive dopo gli attacchi Si scommette in una fine della guerra più rapida

Le borse mediorientali mostrano segnali positivi dopo gli attacchi, alimentando l’ipotesi di una risoluzione più rapida del conflitto. Mentre si aspetta l’apertura delle piazze europee e americane, gli investitori sembrano scommettere sulla possibilità che le azioni statunitensi possano contribuire a chiudere la crisi, invece di ampliarla. La borsa israeliana, oggi aperta, ha registrato un progresso significativo, rafforzando la speranza di stabilità e di un ritorno alla normalità nei mercati globali.

In attesa dell'apertura di domani delle borse europee e americane, qualche indicazione sulla possibile reazione dei mercati si può desumere dall'andamento delle piazze mediorientali. Qui, l'effetto dei bombardamenti statunitensi non ha penalizzato gli indici. L'idea degli investitori è che le mosse di Washington possano accelerare la fine della guerra, più che aumentare la destabilizzazione dell'area. La borsa israeliana, oggi aperta, è avanzata dell'1,5%, registrando il sesto giorno consecutivo di guadagni. L'indice de Il Cairo ha messo a segno un rialzo del 2,7%. Leggermente positive anche le piazze del Qatar (+ 0,2%) e del Kuwait (+ 0,4%).

