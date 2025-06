Borse di studio della Liuc da 4mila euro Una mano all’Università per i neo genitori

La LIUC svela una grande novità per i futuri e neo genitori: il programma NeoMamme & NeoPapà, dedicato a sostenere le famiglie nel percorso universitario. Quattro mila euro all’anno per aiutare i neo genitori a conciliare studio e famiglia, con sei borse di studio disponibili fino ai 3 anni del bambino. Un’opportunità concreta per crescere e imparare, senza rinunciare ai sogni. La domanda scade il 27 giugno: non lasciartela sfuggire!

Novità nel Programma NeoMamme & NeoPapà che la Liuc ha varato per futuri e neo genitori (fino ai 3 anni di età del bimbo). L'Ateneo mette a disposizione 6 borse di studio per sostenere i neogenitori nel percorso universitario. Previsto un contributo di 4mila euro per ciascun anno accademico frequentato. Domanda entro il 27 giugno. Il programma include la genitorialità derivante da affido e adozione, sempre fino ai 3 anni seguenti. Previsti: supporto di un tutormentor didattico, supporto psicologico e motivazionale attraverso il Servizio counseling & well-being dell'Università, possibilità di recupero per appelli d'esame in caso di malattia del figlioa o altre cause certificate, tutor amministrativo per iscrizioni e istanze, percorso di placement personalizzato per il (re)ingresso nel mondo del lavoro.

