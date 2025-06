Borse del Medio Oriente in rialzo indenni ad attacco Usa a Iran

Le borse del Medio Oriente registrano un andamento in rialzo, nonostante gli attacchi statunitensi ai siti nucleari iraniani. La tensione nella regione sembra aver rafforzato la fiducia negli investimenti, con gli indici principali che si mantengono stabili o in crescita. In particolare, l'indice dell'Arabia Saudita avanza dello 0,3%, sostenuto dal +0,7% di Saudi National Bank. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio, mentre gli investitori valutano le implicazioni a lungo termine.

La maggior parte dei mercati azionari del Golfo, così come quello israeliano, è positiva dopo gli attacchi Usa ai siti nucleari iraniani. L'escalation di tensione nella regione sembra aver lasciato indenni, se non spinto al rialzo, le quotazioni dei principali indici delle piazze mediorientali. L' indice di riferimento dell'Arabia Saudita sale dello 0,3%, spinto dal +0,7% del più grande istituto di credito del Paese, la Saudi National Bank. La Borsa del Qatar registra un guadagno dello 0,2% e sono in lieve rialzo anche anche Kuwait e Oman. L'indice di riferimento dell'Egitto sale di oltre il 2%, mentre quello di Tel Aviv guadagna circa l'1%, raggiungendo il suo massimo storico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse del Medio Oriente in rialzo, indenni ad attacco Usa a Iran

In questa notizia si parla di: rialzo - indenni - borse - medio

Borse di Hong Kong in rialzo: tregua sui dazi tra Usa e Cina spinge l'indice Hang Seng - La Borsa di Hong Kong ha registrato una significativa crescita, chiudendo in rally grazie alla tregua sui dazi tra Stati Uniti e Cina, emersa dai recenti colloqui a Ginevra.

Borse del Medio Oriente in rialzo, indenni ad attacco Usa a Iran; Quali statali avranno un nuovo aumento di stipendio da 50 euro e da quando: le novità in busta paga.

Borse del Medio Oriente in rialzo, indenni ad attacco Usa a Iran - La maggior parte dei mercati azionari del Golfo, così come quello israeliano, è positiva dopo gli attacchi Usa ai siti nucleari iraniani. Da ansa.it

Borse Ue non credono a escalation Medio Oriente e chiudono in rialzo. Wall Street in rosso. Bene i conti Goldman - Nell’azionario il FTSE MIB ha chiuso in rialzo dopo essere arrivato a guadagnare ... Lo riporta ilsole24ore.com