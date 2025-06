Bonus Psicologo – inizia la raccolta firme per un servizio nazionale

In tutta Italia, si alza la voce per il benessere psicologico: parte la raccolta firme per il progetto ‘Diritto a stare bene’. Un’iniziativa di iniziativa popolare che mira a riconoscere la salute mentale come un diritto fondamentale, accessibile gratuitamente a tutti. Promossa da un Comitato Scientifico di esperti, questa campagna rappresenta un passo decisivo verso un sistema più equo e inclusivo. La campagna di raccolta firme è pronta a fare la differenza, unendo le voci di cittadini e professionisti per un domani più sano.

È partita in tutta Italia la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che vuole riconoscere il benessere psicologico come un diritto fondamentale, al pari della salute fisica, e renderlo accessibile gratuitamente a tutti. La proposta di legge. L'iniziativa si chiama 'Diritto a stare bene' e nasce dal lavoro di un Comitato Scientifico, composto da esperti, accademici e professionisti. La campagna di raccolta firme è promossa da Pubblica, ente del terzo settore da anni attivo nella difesa dei diritti civili e sociali, con il sostegno di Project System, il primo fondo filantropico italiano dedicato all'attivismo civico.

