Bonus mamme lavoratrici 2025 | ecco chi ne ha diritto come richiederlo e cosa cambia

Il bonus mamme lavoratrici 2025 si rinnova con importanti novità! Mentre in passato si parlava di decontribuzione, ora il nuovo decreto introduce un bonus una tantum di 480 euro, erogato in un’unica soluzione a dicembre per le madri con due o più figli a carico. Con risorse incrementate, questa misura rappresenta un sostegno concreto alle famiglie italiane. Ecco chi ne ha diritto, come richiederlo e cosa cambia rispetto al passato.

Cambia la modalità di erogazione del contributo in favore delle madri lavoratrici con due o più figli a carico: l’ultima legge di bilancio prevedeva una decontribuzione, ora per alcune categorie si passa a un bonus da 480 euro che verrà versato in un’unica soluzione a dicembre. Il Cdm, nell’ambito del Dl Economia, ha aumentato il plafond di risorse a favore del provvedimento: nella manovra. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bonus mamme lavoratrici 2025: ecco chi ne ha diritto, come richiederlo e cosa cambia

