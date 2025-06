Bonus mamme lavoratrici 2025 a chi spetta e come ottenerlo

Se sei una mamma lavoratrice nel 2025, questa novità ti riguarda direttamente: il bonus mamme cambia volto e si presenta più semplice e immediato. La legge di Bilancio ha previsto un sostegno fisso di 40 euro al mese, per un totale di 480 euro all’anno, destinato a lavoratrici autonome, dipendenti e professioniste iscritte alle casse di previdenza private. Ma come ottenere questo bonus? Scopriamolo insieme!

Cambia il bonus mamme, previsto dalla legge di Bilancio per lavoratrici autonome, dipendenti e professioniste iscritte alle casse di previdenza private. Il provvedimento è entrato nel dl decreto omnibus sull’economia varato ieri in Consiglio dei ministri. Per quest’anno non sarà più sotto forma di decontribuzione, ma una cifra fissa, 40 euro al mese, che verrà versata a dicembre in un’ unica tranche, sotto forma di un bonus da 480 euro. Come presentare la domanda. Se finora per ottenere l’agevolazione la mamma-lavoratrice doveva inviare una comunicazione al proprio datore di lavoro, ora la domanda andrà presentata all’ Inps. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bonus mamme lavoratrici 2025, a chi spetta e come ottenerlo

